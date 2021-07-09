Хабиб ответил Макгрегору, заявившему, что россиянин ничего не сделал в спорте

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова ирландского бойца UFC Конора Магкрегора.

«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться», — написал Нурмагомедов в комментариях к соответствующему посту в Instagram ESPN MMA.

Ранее Конор Макгрегор жестко высказался о Хабибе Нурмагомедове, назвав его маленькой крысой.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом Конора Макгрегора.

Макгрегор провел в UFC 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.