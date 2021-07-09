Салихова выступила против приглашения тренеров из «Зенита» в сборную России

Зарема Салихова, супруга владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна, выступила против приглашения тренеров, имеющих опыт работы в петербургском «Зените», в сборную России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По ее мнению, если в качестве преемника Станислава Черчесова будет выбран Андре Виллаш-Боаш или Сергей Семак, то данное решение вызовет хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга.

Также Салихова считает, что Черчесова стоит отпустить из стана национальной команды с добрым и легким сердцем, пожелав ему удачи в дальнейшей работе.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что РФС выплатит бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову 300 млн рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение трудового договора.