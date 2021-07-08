Авербух назвал популизмом призыв Плющенко вкладывать деньги в фигурное катание, а не в футбол

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух прокомментировал предложение Евгения Плющенко вкладывать больше средств в фигурное катание, а не в футбол после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Конечно, связь между деньгами и результатом есть, потому что для спорта высоких достижений нужны ледовые арены, а профессиональные тренеры должны получать адекватные зарплаты. Есть прямая связь, но это все-таки немножко популистские заявления.

В нашей стране на фигурное катание выделяется достаточно много средств. У каждого вида спорта есть свой рынок. С таким же успехом фехтование, имеющее меньшую медийность, может сказать: заберите деньги у фигуристов и отдайте нам, мы будем выигрывать», — приводит слова Авербуха «Лента.ру».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Национальная команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала победу в матче с Финляндией (1:0).

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее Илья Авербух высказался о болельщиках, которые критикуют фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову.