Россиянин из ЦСКА может перейти в «Интер»

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников может перейти в миланский «Интер», сообщает InterLive.it.

По информации источника, россиянин станет частью сделки по переходу защитника Далберта в армейской клуб. Итальянцы хотят за переход бразильца €6-7 млн, а красно-синие готовы предложить в обмен Щенникова, контракт которого истекает в 2023 году. Отмечается, что самому Далберту нравится идея перехода в ЦСКА.

В прошлом сезоне бразильский футболист выступал на правах аренды за французский «Ренн». Он принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Далберта в €4 млн.

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник сыграл в 22 встречах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает россиянина в €2 млн.

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