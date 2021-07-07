Гендиректор «Локомотива» поставил перед клубом задачу выиграть Лигу чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил стратегию клуба на ближайшее время. Согласно новой стратегии, задачами «Локомотива» являются победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, минимум три чемпионства в РПЛ за пять лет, увеличение стоимости состава до 250 млн евро, положительный трансферный баланс – 10 млн евро, рост доходов, полученных от болельщиков и независимых партнеров.

Для достижений этих целей гендиректор представил органическую модель по примеру «Аякса» и «Бенфики», которые развивают молодых перспективных игроков.

По итогам сезона 2020/21 «Локомотив» занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб набрал 56 очков, забив 45 мячей и пропустив 35. Также «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов». В Лиге чемпионов на групповом этапе подопечные Марко Николича провели шесть игр, из которых три проиграли и три сыграли вничью.

Ранее стало известно, что сборная России по пляжному футболу проведет домашний чемпионат мира в форме без герба страны.