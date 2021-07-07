Гендиректор «Локомотива» поставил перед клубом задачу выиграть Лигу чемпионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил стратегию клуба на ближайшее время. Согласно новой стратегии, задачами «Локомотива» являются победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, минимум три чемпионства в РПЛ за пять лет, увеличение стоимости состава до 250 млн евро, положительный трансферный баланс – 10 млн евро, рост доходов, полученных от болельщиков и независимых партнеров.

Для достижений этих целей гендиректор представил органическую модель по примеру «Аякса» и «Бенфики», которые развивают молодых перспективных игроков.

По итогам сезона 2020/21 «Локомотив» занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб набрал 56 очков, забив 45 мячей и пропустив 35. Также «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов». В Лиге чемпионов на групповом этапе подопечные Марко Николича провели шесть игр, из которых три проиграли и три сыграли вничью.

Ранее стало известно, что сборная России по пляжному футболу проведет домашний чемпионат мира в форме без герба страны.