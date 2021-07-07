Канделаки заявила, что «Матч ТВ» не смог приобрести права на трансляцию боя Тима Цзю

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила Косте Цзю, почему спортивный телеканал не показал бой его сына Тима. Напомним, «Матч ТВ» во время боя Тима Цзю со Спарком показывал предыдущий поединок Тима, в котором он одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом. Это вызвало недовольство Кости Цзю.

«Костя, дорогой, поздравляю с очередным триумфом Тима! К сожалению, Петр Макаренко [генеральный директор «Телеспорта»] выкупил права на этот бой и отказался нам продавать, хотя мы предлагали даже больше, чем платили за прошлые бои. В итоге бой посмотрели, как ты видишь, 5 тысяч человек. Давай подумаем, как бы в следующий раз такого не произошло», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Напомним, 7 июня Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка и защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории, завоевав также титул чемпиона Содружества наций. Для 26-летнего боксера эта победа стала 19-й на профессиональном ринге (15 — нокаутом), при этом он до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю рассказал о желании провести бой с Магомедом Курбановым на Красной площади.