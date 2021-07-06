Бэйл хочет закончить клубную карьеру, но выступать за сборную Уэльса

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл планирует закончить с клубным футболом, но продолжить играть за свою сборную, если та попадет на чемпионат мира — 2022. Об этом сообщает Mirror. Гарет хочет дождаться окончания сезона 2021/22, когда его контракт с «Реалом» закончится, после чего завершить клубную карьеру.

В минувшем сезоне Бэйл выступал в лондонском «Тоттенхэме» на правах аренды и забил 11 голов в 20 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). В Лиге Европы 2020/21 Бэйл провел десять матчей за английскую команду, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. В чемпионате Испании Гарет провел за мадридский «Реал» семь сезонов, в которых сыграл 171 матч и забил 80 мячей. Всего за сборную Уэльса Гарет провел 58 матчей и забил 25 голов.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о сборной Дании, против которой его команда сыграет в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020.