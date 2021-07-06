Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» призвал запретить легионеров в чемпионате России

Известный в прошлом футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко выступил за полный запрет иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Проблема нашей сборной и Черчесова на Евро в том, что мало сейчас игроков в обойме. Возьмем мое поколение, 1999-й год. Там были Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Игорь Чугайнов, Омари Тетрадзе, я, еще футболисты. И так было на каждой позиции. Поэтому правильно недавно говорил министра спорта, что пора нам с легионерами заканчивать. Надо растить своих и не выбрасывать на ветер по 60 миллионов. Тем более, что отдачи от этого никакой. Халк и Витсель — хорошие футолисты, Крыховяк тоже хороший футболист, но что толку, если в Лиге чемпионов нет никаких успехов? По сто миллионов в год выбрасываем на иностранных футболистов, представляете, сколько можно построить школ и полей на эти деньги? А так мы тратим деньги, результата нет и своих игроков нет.

Без легионеров будут еще хуже результаты? Да куда уже хуже? «Локомотив» не будет попадать в групповой этап Лиги чемпионов и зарабатывать 20 миллионов? Так они в любом случае столько же тратят ежегодно на легионеров. Вышли в ЛЧ, деньги заработали и тут же их потратили на иностранных футболистов. Замкнутый круг», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

Ранее экс-футболист сборной Кириченко заявил, что российские игроки получают зарплату, не сопоставимую с их уровнем.