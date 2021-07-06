Кириченко о лимите: российские игроки получают зарплату, не сопоставимую с их уровнем

Известный футболист и тренер, экс-наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит на легионеров только повышает расходы клубов. Сейчас российские футболисты получают зарплаты, не сопоставимые с их уровнем мастерства. Если его отменить или значительно смягчить, расходы станут меньше, но приедут средние игроки из-за границы.

Поэтому считаю систему «8+17» наиболее оптимальной. У нас в последнее время прошло много реформ, которые привели только к худшему, например переход на систему «осень — весна». Может, не стоит ничего трогать?» — приводит слова специалиста «RT».

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне чемпионата России победителем турнира стал петербургский «Зенит». Второе место у «Спартака». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.