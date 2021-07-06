Саутгейт считает, что инцидент с Эриксенем помог датчанам поймать эмоциональную волну

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о сборной Дании, против которой его команда сыграет в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020.

«Мы дважды играли с ними осенью, знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть хорошие игроки, считаю, что сейчас они сильнее, чем были тогда», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Также Саутгейт высказался об инциденте с датским полузащитником Кристианом Эриксенем, который перенес остановку сердца в стартовом матче Евро.

«Конечно, потеря Эриксена стала для сборной Дании большим ударом. Но они блестяще справились с этой ситуацией. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь», — считает Саутгейт.

Сборные Англии и Дании сыграют между собой в полуфинале чемпионата Европы 7 июля. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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