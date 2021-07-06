Экс-вратарь сборной России Габулов заявил, что лимит надо смягчить, а после отменить

Экс-вратарь московского »ЦСКА» и сборной России Владимир Габулов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит нужно смягчить, а в перспективе вовсе отменить. Но, конечно, должен быть некий переходный период, чтобы РПЛ не стала засильем средних и слабых иностранцев. В противном случае они просто будут занимать места наших ребят.

С другой стороны, с отменой всех ограничений конкуренция возрастет и отечественные игроки будут попадать в основу исключительно за счет уровня мастерства», — приводит слова Габулова «RT».

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне чемпионата России победителем турнира стал петербургский «Зенит». Второе место у «Спартака». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее известный футболист и тренер, экс-наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что российские игроки получают зарплату, не сопоставимую с их уровнем.