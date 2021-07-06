Булыкин заявил, что зарплата у Лёва в России будет ненамного выше, чем у Черчесова

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Кто должен сменить Черчесова: иностранец или россиянин? Иностранец сейчас будет лучше. Человек объективно взглянет со стороны, не будет замешан ни в каких околофутбольных интригах и сможет грамотно работать. Иностранец смог бы навести порядок в институте сборной и дать советы по поводу чемпионата.

У меня никаких кандидатур, кроме Йоахима Лёва, пока в голове не всплывает. К тому же российская футбольная система уже давно присматривается к немецкой модели. Этот человек очень долго проработал в сборной, достиг высоких результатов. И зарплата будет не намного выше, чем у Черчесова.

Поедет ли Лёв в Россию? Зависит от того, кто будет вести переговоры. Назрел вопрос о реорганизации нашего футбола и пересмотре всех финансовых ценностей. Нужно приближаться к европейским реалиям. Стремиться, чтобы наши игроки играли в зарубежных чемпионатах, зарабатывали деньги, а не сидели на скамейке, получая многомиллионные контракты, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Йоахим Лёв никогда не пойдет в сборную России.