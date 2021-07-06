Булыкин заявил, что зарплата у Лёва в России будет ненамного выше, чем у Черчесова

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Кто должен сменить Черчесова: иностранец или россиянин? Иностранец сейчас будет лучше. Человек объективно взглянет со стороны, не будет замешан ни в каких околофутбольных интригах и сможет грамотно работать. Иностранец смог бы навести порядок в институте сборной и дать советы по поводу чемпионата.

У меня никаких кандидатур, кроме Йоахима Лёва, пока в голове не всплывает. К тому же российская футбольная система уже давно присматривается к немецкой модели. Этот человек очень долго проработал в сборной, достиг высоких результатов. И зарплата будет не намного выше, чем у Черчесова.

Поедет ли Лёв в Россию? Зависит от того, кто будет вести переговоры. Назрел вопрос о реорганизации нашего футбола и пересмотре всех финансовых ценностей. Нужно приближаться к европейским реалиям. Стремиться, чтобы наши игроки играли в зарубежных чемпионатах, зарабатывали деньги, а не сидели на скамейке, получая многомиллионные контракты, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Йоахим Лёв никогда не пойдет в сборную России.