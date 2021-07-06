Нападающему «Лорьяна» плеснули в лицо «жгучей жидкостью»

Нападающему французского «Лорьяна» Йоану Висса плеснули в лицо «жгучей жидкостью». Игрок в срочном порядке был доставлен в больницу.

24-летний футболист из ДР Конго находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. По подозрению в нападении задержана 32-летняя женщина.

«Клуб, пребывающий в шоке, выражает свою поддержку Йоану и его семье и желает своему игроку скорейшего выздоровления. ФК «Лорьян» рассчитывает на правосудие, чтобы осудить автора этого нападения», — приводит заявление клуба L`Equipe.

В минувшем сезоне форвард провел за свой клуб 40 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

По данным сайта Transfermarkt.ru трансферная стоимость футболиста составляет €10 млн.

В Лиге 1 «Лорьян» в сезоне 2020/21 набрал 42 очка и занял 16-ое место.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности конфликтной ситуации с участием игроков сборной Франции Бенжамена Павара, Поля Погба и Рафаэля Варана по ходу матча с командой Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.