Билялетдинов считает, что иностранец во главе сборной будет независим от звонков «сверху и сбоку»

Известный российский специалист, в прошлом главный тренер столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» привел аргументы в пользу назначения главным тренером сборной России иностранного специалиста.

«В нынешней ситуации сразу вспоминается стишок из детской сказки: «Ищут пожарные, ищет милиция... Но никто не может найти»... Насколько я понимаю, пока по документам Черчесов остается главным тренером сборной, но если мы хотим теоретизировать, то я, как российский тренер, выступаю за российского тренера во главе сборной потому что, считаю, что мы, российские тренеры, не хуже иностранных. Но есть всегда очень сильный аргумент за зарубежного специалиста. Якобы он независим от телефонного права, от административного права, от обязательств перед людьми, с которыми работал десять лет и игроками, с которыми добивался успеха», — рассказал тренер в интервью «Газете.Ru».

Билялетдинов считает, что это весомый аргумент в пользу иностранного тренера. По словам специалиста, российские тренеры отлично знают, что такое звонок сверху, звонок сбоку, интересное предложение с просьбой взять в сборную того или иного игрока. И не всегда внутренне свободны.

При этом тренер убежден, что и у российских тренеров есть свои плюсы.

«Наш тренер лучше знает менталитет наших игроков. Особенно если он сам в прошлом играл. У всех игроков есть свои слабые и сильные стороны, у российских и иностранных, но российский тренер четко понимает, где находится вот эта грань, за которой нужна жесткая дисциплина и никаких заигрываний, шуток и так далее. А иностранные тренеры очень часто именно так строят отношения в команде.

Если все так, как вы говорите, то сейчас маятник качнулся в обратную сторону. В свое время, после двух иностранцев подряд, было другое движение. Хотя тут снова напрашиваются слова из басни: «А вы, друзья, как не садитесь...», — сказал Билялетдинов.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, российская команда проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее комментатор Черданцев заявил, что и иностранный тренер будет бесполезен для сборной России по футболу.