Черданцев заявил, что и иностранный тренер будет бесполезен для сборной России по футболу

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о том, что в сборную России нужно пригласить молодого иностранного тренера.

«Только по иностранному тренеру в сборной спорный тезис. Боюсь, и это бесполезно», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника красно-белых.