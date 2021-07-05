Турецкий журналист — о переходе Дзюбы в «Фенербахче»: пока много непонятных моментов

Турецкий журналист Экрем Конур поделился информацией о возможном переходе форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в стамбульский «Фенербахче».

«По Дзюбе много непонятных моментов. Он хочет продлить контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Насколько мне известно, официального предложения от «Фенербахче» пока не поступало», — написал Конур в Twitter.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. В пяти матчах Лиги чемпионов за «Зенит» Дзюба отметился одним голом. На чемпионате Европы — 2020 Артем сумел однажды отличиться в матче с Данией. В последнем розыгрыше Кубка России Артем забил один мяч.

В чемпионате России нападающий «Зенита» ранее выступал за «Спартак». Также Артем был арендован «Томью», «Ростовом» и тульским «Арсеналом».

Ранее журналист Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что футболист Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче».