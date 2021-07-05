Тренер соперников поставила лайк на комментарий о «блатной дочурке» Тутберидзе

Ирина Жук, тренер танцевальной пары Софьи Шевченко и Игоря Еременко, лайкнула критические комментарии в адрес дочери Этери Тутберидзе – Дианы Дэвис, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Игорь Еременко, подопечный Жук, раскритиковал результаты распределения участников Гран-при на следующий сезон.

«Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам все-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при», — написал Еременко.

Ранее известная фигуристка, бронзовый призер чемпионата России — 2009 Катарина Гербольдт высказалась о том, что Диана Дэвис, дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин получили этап Гран-при в сезоне-2020/21. По мнению Гербольдт, претенденты на место в основном составе сборной России должны иметь возможность показать себя.