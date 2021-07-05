Федун не видит смысла тратить полмиллиарда в год на детские команды, если отменят лимит

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Лимит стопарит развитие футбола в России? Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать?» — сказал Федун.

С сезона-2020/21 клубы РПЛ имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял второе место. Победителем турнира стал петербургский «Зенит». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее главный тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.