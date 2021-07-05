Фигуристка Гербольдт: разговоры о блате в отношении дочери Тутберидзе неуместны

Известная фигуристка, бронзовый призер чемпионата России — 2009 Катарина Гербольдт высказалась о том, что Диана Дэвис, дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин получили этап Гран-при в сезоне-2020/21. По мнению Гербольдт, претенденты на место в основном составе сборной России должны иметь возможность показать себя.

«Я всегда за то, чтобы давать претендентам на места в основном составе сборной на Европу и на мир шанс проявить себя в начале сезона. Естественно, члены основного состава автоматом получают два этапа, это не обсуждается. Что касается остальных, справедливее давать этап тем, кто претендует на место в основе, а дальше смотреть уже по спортивному принципу и давать второй этап тем, кто показал более высокий результат», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

В спортивном сообществе возникли разногласия относительно получения этапа парой Дэвис и Смолкина. Дело в том, что по лучшему результату сезона и по рейтингу они находятся ниже пар Софья Шевченко и Игорь Еременко и Арина Ушакова и Максим Некрасов. В частности, Еременко намекнул на предвзятость и выразил надежду, что в дальнейшем распределение этапов Гран-при будет происходить по спортивному принципу.

Гербольдт заметила, что на ситуацию повлияла пандемия, из-за которой ряд соревнований отменился и многие спортсмены недобрали рейтинговых очков.

«Вообще ситуация с пандемией очень неоднозначная. Понятно, что соревнования ограничены, но есть регламент, сколько человек от каждой сборной может поехать. И вроде хочется всем дать этапы, и нужно давать максимально шансы. Но этапы Гран-при тоже ограничены по количеству спортсменов. В первую очередь, нужно прогонять основной состав, они должны соревноваться. Здорово в том году придумали командный турнир (Кубок Первого канала — «Газета.Ru»), стоит организовывать больше других соревнований, чтобы у спортсменов была возможность проявить себя. Конечно, юниоров нужно накатывать, это наше будущее. Если им не кататься, непонятно, какие будут перспективы. Но основной состав всегда в приоритете», — подчеркнула Гербольдт.

По информации Telesport, этап Гран-при в Ванкувере Дэвис и Смолкин получили по инициативе канадских организаторов. Если это так, то, обращает внимание Гербольдт, ни о каком блате в отношении дочери Тутберидзе не может быть и речи.

«На взрослых этапах Гран-при сторона-организатор может приглашать спортсменов. Есть рейтинг фигуристов, которым дается по два этапа, а в принципе, остальных приглашает страна, где проходят соревнования. Скорее всего, в этой ситуации так оно и было. Если действительно их пригласили организаторы, то здесь ни спортсмены, ни тренеры, ни федерация ни при чем. О блате в такой ситуации говорить неуместно, это просто право организаторов», — заключила Гербольдт.

Ранее олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал информацию о том, что Дэвис и Смолкин будут выступать со следующего сезона во взрослых соревнованиях.