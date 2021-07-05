Заслуженный тренер России и Украины Вячеслав Грозный поделился мнением о выступлении российской сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Я восемь лет проработал в России в «Спартаке» и «Тереке». И мне небезразлично, что происходит в ее футболе. Если на домашнем ЧМ Россия выглядела ярко, то на нынешнем Евро ее невыход из группы расцениваю как провал. А в чем его причины, думаю, тренеры знают сами.

К сожалению, уровень наших чемпионатов не тот, что в Англии или Италии. И это тормозит рост игроков. Поэтому не нужно шарахаться, а сделать все, чтобы качественно перестроить работу с молодым поколением футболистов. Как 20 лет назад это сделала Бельгия. Потому сегодня в ее составе сверкают Куртуа, Лукаку, братья Азар, Кевин Де Брейне, Мертенс, Витсель», — приводит слова специалиста «СЭ».

Также Грозный добавил, что Россия всегда была богата футбольными талантами, однако нужно работать и уметь ждать.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Станислав Черчесов назначен президентом РФ Владимиров Путиным.