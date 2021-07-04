Зинченко заявил, что украинские игроки вошли в историю, но хотят большего

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги чемпионата Европы-2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии со счетом 0:4.

«Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna.

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. В групповом этапе команда проиграла Нидерландам 2:3, обыграла Северную Македонию 2:1 и уступила Австрии 0:1, выйдя в 1/8 финала с тремя очками с третьего места в группе по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы на последних минутах дополнительного времени дожали оставшуюся в меньшинстве Швецию — 1:0.

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что за границей больше пашут и не бухают, поэтому и выигрывают.