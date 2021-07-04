Украинский функционер об игре сборной на Евро: за границей больше пашут и не бухают

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал вылет футбольной сборной с Евро-2020.

«Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Проиграли наши Англии и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так все хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и все. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше, чем у нас, и не бухают», — написал Бродский в Facebook.

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. В групповом этапе команда проиграла Нидерландам 2:3, обыграла Северную Македонию 2:1 и уступила Австрии 0:1, выйдя в 1/8 финала с тремя очками с третьего места в группе по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы на последних минутах дополнительного времени дожали оставшуюся в меньшинстве Швецию — 1:0.

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку.