Российский тренер назвал соперничество Украины и Англии разными планетами

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на Евро-2020.

«Понятно, что в настоящее время Украине с Англией соперничать невозможно. Это совершенно разные планеты. Правильно заметил Шевченко: «Когда у нас будет большинство игроков выступать в топ-лигах, тогда и сможем соперничать с Англией».

Если бы мы проиграли Англии — тоже ничего страшного. Но когда будем попадать на нее в четвертьфинале, тогда и станем так говорить. А пока там оказалась Украина. И она провела на турнире пять матчей, а мы — три. Поэтому украинцы молодцы. Однако, давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами — нет. Так же как и сборная России. Во многом это действительно зависит от уровня чемпионата. А он в наших странах довольно низкий», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020. Призовые российской сборной составят €10,75 млн.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы призвал не обращать внимание на злорадство украинцев по итогам Евро-2020.