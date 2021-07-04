Бышовец считает, что Шевченко успел сделать в сборной Украины больше, чем Черчесов в России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы.

«На мой взгляд, за три года Шевченко успел сделать больше, чем Черчесов за это же время. Андрей изменил концепцию, переформатировал команду с опорой на киевское «Динамо» и молодежную сборную. Ставка делается на своих воспитанников. Кстати, такое понимание в нашем футболе, как социальное ядро, практически отсутствует. Сложно представить «Манчестер Сити», «Барселону» или «Реал» без такого ядра из воспитанников клубов», — приводит слова Бышовца «Коммерсантъ».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020. Призовые российской сборной составят €10,75 млн.

Ранее сообщалось, что тренер Гамула заявил, что для прогресса Украине нужен сильный внутренний чемпионат.