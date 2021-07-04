Гамула считает, что у Украины не будет прогресса, пока не станет сильнее внутренний чемпионат

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула после поражения сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2020 с Англией, согласился с наставником украинской команды Андреем Шевченко, который считает, что команда будет редко доходить до таких стадий турнира, если в стране не будет сильного чемпионата.

«Правильно сказал Андрей Шевченко: Украина реже будет попадать в такие стадии на Евро, если не будет сильного внутреннего чемпионата. Пока не будет экономической стабильности… Вспомните, какой раньше был чемпионат Украины: сколько сумасшедших легионеров было в Донецке, Киеве и Харькове — сейчас этого нет. Ребята стараются уезжать за границу и те, кому это удается — играют первую скрипку в сборной Украины», — сказал Гамула в интервью «Чемпионату».

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. Сборная России не вышла из группы, обыграв команду Финляндии 1:0 и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020. Призовые российской сборной составят €10,75 млн.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что когда сборная России будет выходить из группы, тогда и будем сравнивать себя с Украиной.