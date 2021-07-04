Канчельскис: когда будем выходить из группы, тогда и будем сравнивать себя с Украиной

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис по окончании четвертьфинального матча Евро-2020 Украина — Англия, который завершился победой британцев со счетом 4:0, призвал не сравнивать украинскую и российскую команды.

«Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим — в таком случае можно будет что-то там сравнивать. А сейчас что говорить? Сейчас у нас другие задачи, что сравнивать… Надо заниматься своими делами в своем огороде», — сказал Канчельскис в интервью «Чемпионату».

Сборная Украины уступила англичанам со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Евро-2020 сборная Украины заработала на €5,25 млн больше России.