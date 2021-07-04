Видео экс-президента Украины Порошенко после матча Украина — Англия стало вирусным

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии со счетом 0:4.

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче со Швецией. Благодарим, пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперед. Вперед к победе», — сказал Порошенко в своем YouTube-канале.

Ролик со словами Порошенко моментально разлетелся по соцсетям и стал вирусным. По мнению украинских журналистов и простых граждан, экс-президент страны в момент произнесения своей речи был пьян.

Украинцы уступили англичанам со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Евро-2020 сборная Украины заработала на €5,25 млн больше России.