На Евро-2020 сборная Украины заработала на €5,25 млн больше России

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020. Призовые российской сборной составят €10,75 млн.

Сборная Украины получила от УЕФА €9,25 млн за попадание в финальную часть Евро-2020. За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе добавила еще €1,5 млн. За выход в 1/8 финала Украина заработала еще €2 млн, а за попадание в четвертьфинал, в котором украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4, — еще €3,25 млн.

Сборная России также получил €9,25 млн за выход в финальную стадию Евро-2020, плюс €1,5 млн российской команде причитается за победу над сборной Финляндии (1:0) на групповом этапе.

Напомним, что команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в своей группе, выиграв один матч у Финляндии и дважды проиграв с крупным счетом Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года составляет €371 млн.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.