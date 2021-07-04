Генменеджер «Миннесоты» рассказал о переговорах с Капризовым по новому контракту

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин рассказал о том, как проходят переговоры с форвардом Кириллом Капризовым по новому контракту, передает сайт лиги.

«Мы ищем середину в переговорах, то, что устроит обе стороны. Но это справедливо в любых переговорах. Все зависит от срока контракта и его длительности, сможем ли мы себе это позволить. Наверное, во всем нужно достигать компромисса. Надо понимать другую сторону и причины ее интересов», — сказал Герин.

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее игрок «Миннесоты» Капризов был признан лучшим новичком НХЛ.