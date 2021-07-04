Тайсон Фьюри: не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сравнил поражение сборной Украины от англичан в четвертьфинале чемпионата Европы — 2020 со своим боем с украинским боксером Владимиром Кличко в 2015 году.

«Я не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Тайсон Фьюри в своем твиттере.

Напомним, бой Кличко и Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе на Эсприт Арене и завершился победой британца единогласным решением судей.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч пройдет 7 июля.

Ранее полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче.