Сидорчук считает, что счет матча Украина — Англия не отражает картину игры

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии. Футболист, считает, что англичане заслуженно выиграли, но счет матча не отражает реальный рисунок игры.

«Не считаю, что результат вполне заслуженный. Они забили быстрый гол, но игра была достаточно равной, у нас были хорошие отрезки. Но злую шутку сыграла травма Сергея Кривцова. Три гола были забиты головой после его замены. Нельзя сказать, что Англия победила незаслуженно. Но счет не должен был быть таким. Очень тяжело переживать такие поражения. Не думал, что проиграем 0:4. Ощущения сейчас не очень, честно говоря», — цитирует Сидорчука «Футбол 1».

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Английская сборная заняла первую строчку в группе D, имея в своем активе шесть баллов.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020.