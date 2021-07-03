«Спартак»: наших игроков на Евро больше, чем футболистов «Реала»

Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter отметила, что футболистов красно-белых на Евро-2020 осталось больше, чем представителей мадридского «Реала».

«Сейчас на Евро больше игроков «Спартака», чем футболистов «Реала», — отметила пресс-служба красно-белых.

Напомним, впервые в истории в заявку сборной Испании на Евро не попали игроки «сливочных». Футболист сборной Чехии Алекс Крал, выступающий за москвичей, 3 июля может выйти на поле в игре 1/4 финала против Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» может отказаться от покупки футболиста «Спартака» Крала из-за его игры на Евро-2020.