Кириченко считает, что на Евро-2020 нет неоспоримого фаворита

Известный футболист и тренер, экс-наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался об итогах первых четвертьфиналов Евро-2020. Он назвал заслуженной победу итальянцев над Бельгией, отметив при этом, что «скуадра адзурра» не является однозначным фаворитом турнира.

«Матч получился достаточно качественный. Наверное, Италия действительно заслуженно победила, провела неплохую игру. Понятно, что любая команда могла выиграть, но Италия играла намного лучше. Она всегда славится надежной обороной — и вчера она это показала, за редким исключением: был спорный пенальти и момент, когда выбили мяч из пустых ворот. А мастерство того же Инсинье, Иммобиле не надо недооценивать. Да, Иммобиле не лучшую игру провел — но и Де Брейне мог сыграть лучше.

Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов, несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в топ-клубах. Но итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет. И мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно играли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, но там было уже дополнительное время. И Англия — Украина — интересный матч, и датчане во всех играх показали высокое качество игры. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость игроков. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло.

Мы видели это в матче Швейцария — Испания. До удаления по моментам и остроте игра была достаточно равной, хотя испанцы больше владели мячом. Само удаление мне сложно комментировать — на мой взгляд, там не было ничего, чтобы красную карточку показывать. Боковой подкат, игрок играет в мяч — очень спорное решение. При том, что есть VAR, в любом случае судья принимает решение. Почему-то он решил удалить игрока, и поле этого у Швейцарии был шанс только на пенальти, которые они, к сожалению для швейцарцев, проиграли. Обсуждать пенальти нет смысла — до этого Швейцария победила Франции и забила все удары. Не могли же они за пять дней разучиться бить. Это же футбол, за это его и любят— тот же Мбаппе может не забить решающий пенальти. И швейцарцы могут сначала реализовать все, а потом не забить три из пяти», — сказал Кириченко «Газете.Ru».

Италия обыграла Бельгию 2:1 и сыграет в полуфинале с Испанией, которые выбили из борьбы швейцарцев в серии пенальти. Вторая полуфинальная пара пока не определена, она станет известна по результатам матчей Чехия — Дания и Англия — Украина. Игры состоятся в субботу, 3 июля, и начнутся в 19.00 и 22.00 мск соответственно.

Ранее бывший полузащитник «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко подвел итоги первых четвертьфиналов Евро-2020.