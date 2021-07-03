Хабиб написал пост в годовщину смерти отца

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов написал в Instagram пост в годовщину смерти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сегодня уже год, как Отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Все, что мы имеем — все временно. Все принадлежит одному Аллаху, и к нему будет наше возвращение», — написал Хабиб.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ему было 57 лет.

В конце апреля 2020 года Нурмагомедов-старший был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву. 13 мая стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.

Ранее вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал, готова ли лига сделать официальное предложение Хабибу Нурмагомедову о проведении поединка в рамках их организации.