Черчесова пристыдили за высказывание в адрес спутницы Федуна

Актер Сергей Белоголовцев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за его высказывание в адрес спутницы владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее женщина заявила, что специалист может вернуться в столичный клуб только через ее труп. Во время пресс-конференции по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020 Черчесова спросили о возможном возращении в «Спартак». Наставник национальной команды сказал, что хочет, чтобы из-за него человек наложил на себя руку и оставил детей без мамы.

«Зачем это говорить? Разве достойный человек и мужчина может так выражаться? И для него такие вещи в порядке вещей. После такой словесной грязи хочется взять «Евгения Онегина», чтобы стереть с себя весь этот неприятный поток», — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание Черчесова об итогах чемпионата Европы — 2020. Рогозин отреагировал на заявление о том, что его работу признали неудовлетворительной.