Сборная Бразилии в меньшинстве обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Бразилии в меньшинстве переиграла команду Чили в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Встреча, прошедшая в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира. В составе победителей на 46-й минуте отличился Лукас Пакета.

Спустя две минуты красную карточку получил нападающий сборной Бразилии Габриел Жезус.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале команда Бразилии встретится со сборной Перу, которая в серии пенальти оказалась сильнее Парагвая — 3:3 (4:3 — по пенальти).

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что Бразилия обыграла Колумбию на Кубке Америки, забив на десятой добавленной минуте.

Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала

Бразилия — Чили — 1:0

Голы: 1:0 — Пакета, 46.

Удаления: Жезус, 48 — нет.