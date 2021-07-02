Оскорбивший Касаткину футболист писал грубые сообщения теннисисту из Казахстана

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко опубликовал в Instagram оскорбительные сообщения от футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

Сообщения были опубликованы в ноябре 2020 года, когда Попко потерпел поражение от представителя Индии Праджнеша Гуннесварана в четвертьфинале «челленджера» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счетом 0:6, 3:6.

«Ничего себе ты дно! Так индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», — написал футболист.

«Три месяца без зарплаты маловато», — подписал скриншот переписки Попко в сторис Instagram.

2 июля российская теннисистка Дарья Касаткина выложила в соцсети аналогичные сообщения Хубулова. В личных сообщениях футболист владикавказского клуба в нецензурной форме выразил негодование поражением россиянки от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8. Позже футболист извинился за свой поступок.

Ранее «Алания» отреагировала на оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной. Во владикавказском клубе сообщили, что после проведения внутреннего расследования оштрафовали своего футболиста на три месячных оклада.