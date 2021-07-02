Член совета директоров «Спартака» Клейменов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Первого канала», член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клейменов прокомментировал существующее мнение о том, что петербургский «Зенит» на «Матч ТВ» в приоритете.

«Как болельщик красно-белых и обычный зритель, могу высказаться на эту тему. Когда «Спартак» забивает, комментатор «Матч ТВ» говорит: «Что ж, жаль. Надо скорее отыгрываться». Это говорят уважаемые люди, комментирующие матчи. Такого быть не должно», — приводит слова Клейменова «РБ Спорт».

Как отмечается на официальном сайте красно-белых, новый член совета директоров «Спартака» будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

В мае 2021 года из состава совета директоров красно-белых вышла спутника владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Причиной данного решения стало несогласие по кандидатуре главного тренера команды.

Ранее Зарема Салихова иронично высказалась о приглашении Кирилла Клейменова в совет директоров «Спартака»