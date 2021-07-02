Стала известна сумма, которую получает Роналду за один пост в Instagram

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получает €1,35 млн за один пост в социальной сети Instagram, информирует «Би-би-си».

Португалец является владельцем самого дорого аккаунта в Instagram. Также в списке самых дорогих аккаунтов присутствует нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси, занимающий седьмое место в рейтинге с суммой в €0,93 млн за одну публикацию.

Португалец в составе национальной команды вылетел с чемпионата Европы — 2020 после поражения от сборной Бельгии (0:1) в рамках 1/8 финала турнира.

Сборная Португалии на групповом этапе обыграла венгров (3:0), уступила немецкой сборной (2:4) и сыграла вничью с французами (2:2). Роналду отметился пятью забитыми мячами на турнире.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в матче с национальной командой Франции на Евро-2020 отметился дублем и тем самым повторил рекорд экс-игрока сборной Ирана Али Даеи по голам за сборную.

36-летний форвард забил 109 мячей за португальцев.