Василевский сделал 42 сэйва и помог «Тампе» выиграть вторую игру в финальной серии
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из США.
В составе победителей по голу забили Энтони Чирелли, Блэйк Коулмэн и Ондржей Палат. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров очков не набрали.
Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Ник Судзуки после удаления Сергачева. Российский защитник Александр Романов участие в матче не принимал.
Финальная серия Кубка Стэнли стартовала в ночь на 29 июня в Тампе на «Амали-Арене». Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличились Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У гостей шайбу забросил Бен Шьяро.
Следующие игры финальной серии плей-офф НХЛ состоятся 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.
Ранее сообщалось, что форвард «Лайнтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, которому удалось набрать 30 очков. В его активе семь голов и 23 результативные передачи.