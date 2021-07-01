Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш о сборной России: у меня прекрасные отношения с Дюковым

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался на тему своего возможного приглашения в национальную сборную России.

«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания об этой стране и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — приводит слова наставника «СЭ».

Португалец возглавлял клуб с берегов Невы с 2014 по 2016 год. Отметим, что главой клуба тогда был Дюков.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России заняла последнее место в группе B на Евро-2020, набрав три очка. Россияне обыграли финскую сборную (1:0), а также проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пост наставника сборной России был бы для него успехом.