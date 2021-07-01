Мостовой назвал смешным заявление, что в России нет игроков высокого уровня

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалось выступление национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Я после матча с Данией сказал, что Станислав Саламович не уйдет. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Заявление про то, что футболисты у нас не того уровня – вообще смешное. А зачем мы им тогда платим баснословные деньги?! Это подтверждает тот факт, что в стране никто не разбирается в футболе.

Мы на эту тему говорили со времен Капелло, который твердил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов? Нашим футболистам платят, как будто они супер-топ-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю.

Несправедливо делать игроков крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те», – приводит слова экс-хавбека испанской «Сельты» «Чемпионат.com».

Напомним, сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян заявил, что в России нет игроков высокого уровня.