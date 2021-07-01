Авербух заявил, что Губерниеву не стоило так вести себя с Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух рассказал, что он думает о скандальном эфире с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой на «Матч ТВ».

«Видел этот эфир. Мы очень дружны с Димой и Олей. Уважаю обоих. Олю — за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму — как человека, ставшего голосом России, это огромная работа. Я помню, как он начинал и в кого он вырос.

Интервью получилось резковатым. Прием, который использовал Губерниев, до него использовала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной так делать не стоило», — цитирует Авербуха Sport24.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Илья Авербух заявил, что Станислав Черчесов должен остаться главным тренером сборной. России.