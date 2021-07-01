Депутат о проблемах сборной России: клубам приятнее искать игроков в Милане, а не в Челябинске

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Я не удовлетворен решением технического комитета РФС. Неясно, кто в результате понес наказание за качество игры сборной. Выводы из неудачного выступления команды лежат в двух плоскостях – организационной и моральной.

С организационной точки зрения проблема в том, что скамейка запасных катастрофически мала. И этот упрек в адрес РФС. Это зона их ответственности. После каждого поражения специалисты критикуют правила привлечения легионеров, а надо бы критиковать систему подготовки отечественных спортсменов.

В последние годы нашим руководителям ведущих клубов было приятнее летать в Барселону и Милан, подбирая будущих легионеров, а не в Тамбов и Челябинск в поиске талантливых ребят.

Если говорить о моральной стороне вопроса – из решения технического комитета я не понял, что же в результате мы будем менять. Создается ощущение, что для галочки собрались, поговорили, а чем все закончилось?» — приводит слова Пайкина ТАСС.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил техкомитет РФС со «Смехопанорамой».