Аршавин назвал имя тренера, который должен сменить Черчесова

Экс-футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто должен сменить Станислава Черчесова во главе национальной команды.

«Карпин со сборной смог бы реализовать свои высокие амбиции. Он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.

Слуцкий уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит. Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в Ростов, почему нет, — приводит слова экс-форварда «Матч ТВ».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов обвинил Станислава Черчесова в неорганизованности сборной России на Евро-2020.