Супруга Кокорина опубликовала пост в Instagram о предательстве и отписалась от игрока

Супруга форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала пост в Instagram о предательстве близкого человека, а также отписалась от игрока, информирует «Чемпионат.com».

«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас…

Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок… Придет время, и я расскажу об этом открыто, как никогда…» — пишет девушка в сториз.

Кокорин, перешедший в «Фиорентину» в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями.

До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение.

Также футболист выступал за московское «Динамо» махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что брата форварда Кирилла Кокорина наказали за сопротивление полицейским.