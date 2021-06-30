Булыкин считает, что сборную Россию должен возглавить иностранный тренер

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова президента России Владимира Путина об изменениях в сборной России по футболу после неудачного выступления на Евро-2020. Комментируя вылет российской команды с европейского первенства, Путин сказал: «Нужно подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую».

«Слова Путина вполне нейтральны по отношению к Черчесову – все отведено на решение специалистов, чтобы уже они разобрались – куда двигаться дальше, что было больше хороших футболистов. Задача, конечно, не была выполнена. Нужно выслушать, что предлагает Черчесов – как он видит ближайшее будущее команды, ведь совсем скоро будет чемпионат мира. К решению подойти надо взвешенно – менять тренера на абы кого тоже не вариант», — передает слова Булыкина Sport24.

Булыкин подчеркнул, что в случае ухода Черчесова, в качестве наставника национальной сборной он хотел бы видеть иностранного специалиста.

«Такой человек будет объективно смотреть на всех футболистов – у него не будет любимчиков, следовательно, в сборной будут собирать всех сильнейших на данный момент. Не будет тех, кто в любом состоянии вызывается в сборную – это хорошая мотивация», – сказал Булыкин.

Напомним, Владимиру Путину во время «Прямой линии» довелось ответить на вопросы о результатах выступлений хоккейной и футбольной сборных России. Футбольная сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в 1/8 финала Евро-2020.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что российским футболистам нужно урезать зарплаты.