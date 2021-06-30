Авербух: на Евро-2020 была самая беспомощная сборная России за всю историю

Бывший фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2020.

«Я смотрел футбол. Люблю его и болею за нашу команду, хоть это и немножко мазохизм. Это у меня в крови. Это была самая беспомощная команда из всех наших сборных. Вразумительной игры не было ни в одном из матчей», — цитирует Авербуха Sport24.

Также Авербух поделился мнением о справедливости высоких зарплат российских футболистов.

«Что касается зарплат, их диктует рынок. Футбол — спорт номер один по популярности, который аккумулирует совершенно другие финансовые средства. Он формирует внутренний рынок и уровень зарплат. Глупо это обсуждать, это внутрифутбольная история. «Давайте заберем» — а почему фигурное катание, почему не бадминтон, настольный теннис, фехтование? Миллион видов спорта. Формировать рынок надо по уровню популярности вида спорта как ни крути, по интересу болельщиков, и все будет», — сказал Авербух.

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Российская команда набрала три очка, победив Финляндию (1:0, и проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков назвал ерундой слухи о назначении Слуцкого на пост наставника национальной команды.