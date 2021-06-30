Адвокат рассказал о причинах задержания Кирилла Кокорина

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал об обстоятельствах задержания брата нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и его друга Карена Григоряна.

«Произошло недопонимание между сотрудниками полиции и ребятами. Припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они вышли из авто и спросили, почему должны покинуть данное место. В итоге их задержали», — цитирует Барика РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Кокорин и Григорян были доставлены в отделение полиции. Telegram-канал 112 сообщал, что их задержали после драки в ресторане с сотрудниками заведения.

Позже появилась информация, что их доставили в отделение после попытки проехать на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. К Кокорину и Григоряну подошли полицейские с просьбой переставить автомобиль, однако в ответ молодые люди начали оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Сети появилось видео из отделения полиции с задержанным братом Кокорина.