Депутат Рады захотел назвать сына в честь футболиста сборной Украины

Депутат Верховной рады Роман Грищук эмоционально отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.

«А! Назову второго сына Довбик», — написал Грищук в Facebook.

Встреча 1/8 финала Евро-2020 прошла в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась победой украинской команды в дополнительное время со счетом 2:1. В основное время отличились полузащитник украинской команды Александр Зинченко и полузащитник скандинавской команды Эмиль Форсберг. Решающий мяч забил нападающий Артем Довбик на 120+1 минуте. Как сообщает Opta Joe в Twitter, этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов Европы. До этого рекорд принадлежал нападающему сборной Франции Мишелю Платин (118-я минута).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с командой Англии. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» 3 июля.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что сборная Украины может дойти до финала чемпионата Европы — 2020.